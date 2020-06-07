Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что ничего не знает о переезде своего дяди в Новую Зеландию , о котором пишут СМИ, и не верит в это.

"Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили еще давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Даун (военный технопарк в Великобритании рядом с городом Солсбери – ред.). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно", - сказала Виктория Скрипаль.

Кроме того, по ее мнению, за Скрипалями требуется медицинское наблюдение, которое им могут оказать только в Портон-Дауне.

"Я думаю, информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр", - добавила Скрипаль.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил в этом Москву.

Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил экс-премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.