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2020-06-07T14:09
https://ria.ru/20200607/1572589064.html
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
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РИА Новости

Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

14:09 07.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что ничего не знает о переезде своего дяди в Новую Зеландию, о котором пишут СМИ, и не верит в это.
Британская газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании ранее сообщила, что Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией переехали в Новую Зеландию после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. Один из источников издания сообщил, что бывший офицер ГРУ и его дочь "получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь".
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
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"Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили еще давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Даун (военный технопарк в Великобритании рядом с городом Солсбери – ред.). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно", - сказала Виктория Скрипаль.
Кроме того, по ее мнению, за Скрипалями требуется медицинское наблюдение, которое им могут оказать только в Портон-Дауне.
"Я думаю, информация в СМИ про их переезд – это просто отвлекающий маневр", - добавила Скрипаль.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил в этом Москву.
Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил экс-премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
4 марта 2019, 02:23
Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Однако сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
Племянница Сергея Скрипаля Виктория утверждает, что 26 июня прошлого года ее дядя больше не связывался с семьей. Проживающая в Ярославле 92-летняя мать Елена Яковлевна до сих пор ждет звонка от сына, хотя остальные близкие в целом понимают, что это вряд ли случится.
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Отравление в ЭймсбериВиктория СкрипальСолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейНовая ЗеландияОбщество
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