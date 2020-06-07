"Норникель" в июне завершит первые проверки после ЧП в Норильске

"Проверки резервуарного парка сейчас проходят не только на объектах НТЭК, но также и на других предприятиях, в частности, на ТТК (Таймырская топливная компания). Первые проверки уже в июне (будут завершены). В течение этого года проверки также будут продолжаться", - рассказал директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин, слова которого приведены в сообщении.

Уткин сообщил также, что соседний с поврежденным бак для топлива на ТЭЦ-3 полностью исправен. "Точно могу сказать, что он (бак) исправен, он прошел экспертизу безопасности. Он проходил в 2019 году, как и все баки проходят, внеплановые проверки. Но на всякий случай, чтобы не произошло еще и рядом какой-то подвижки грунтов, мы перекачиваем топливо из этого бака", - отметил он.