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2020-06-07T14:20
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"Норникель" в июне завершит первые проверки после ЧП в Норильске
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РИА Новости

"Норникель" в июне завершит первые проверки после ЧП в Норильске

14:20 07.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первые внутренние проверки "Норильского никеля" после аварии на ТЭЦ-3 (АО "НТЭК") в Норильске завершатся в июне, получить результаты по всем проверкам планируется до конца года, следует из сообщения компании.
"Проверки резервуарного парка сейчас проходят не только на объектах НТЭК, но также и на других предприятиях, в частности, на ТТК (Таймырская топливная компания). Первые проверки уже в июне (будут завершены). В течение этого года проверки также будут продолжаться", - рассказал директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин, слова которого приведены в сообщении.
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Внутренние службы "Норникеля", помимо состояния топливных баков, проверяют состояние свай и грунта.
Уткин сообщил также, что соседний с поврежденным бак для топлива на ТЭЦ-3 полностью исправен. "Точно могу сказать, что он (бак) исправен, он прошел экспертизу безопасности. Он проходил в 2019 году, как и все баки проходят, внеплановые проверки. Но на всякий случай, чтобы не произошло еще и рядом какой-то подвижки грунтов, мы перекачиваем топливо из этого бака", - отметил он.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильский никельКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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