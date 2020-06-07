Самолет с россиянами прибыл из Ташкента в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Самолет c россиянами прибыл из Самолет c россиянами прибыл из Ташкента в аэропорт Пулково Санкт-Петербурге , следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно этим данным, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways Ташкент - Санкт-Петербург прилетел в Пулково в 12.57 мск.

Ранее сообщалось, что спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Петербург в 10.39 (8.39 мск). На борту – 19 граждан России и 14 граждан других стран.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, 33 человека вернутся домой на авиарейсе из Узбекистана. Сразу после прибытия в аэропорту Пулково пассажиров осмотрят врачи, проведут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции. Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор.

С начала апреля около 3 тысяч петербуржцев смогли вернуться на родину благодаря специально организованным авиарейсам.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.