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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T13:26
https://ria.ru/20200607/1572587635.html
Самолет с россиянами прибыл из Ташкента в Петербург
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РИА Новости

Самолет с россиянами прибыл из Ташкента в Петербург

13:26 07.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБоинг 767-300
Боинг 767-300
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Боинг 767-300. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Самолет c россиянами прибыл из Ташкента в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Согласно этим данным, рейс авиакомпании Uzbekistan Airways Ташкент - Санкт-Петербург прилетел в Пулково в 12.57 мск.
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Ранее сообщалось, что спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Петербург в 10.39 (8.39 мск). На борту – 19 граждан России и 14 граждан других стран.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, 33 человека вернутся домой на авиарейсе из Узбекистана. Сразу после прибытия в аэропорту Пулково пассажиров осмотрят врачи, проведут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции. Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Пулково (аэропорт)ТашкентУзбекистанСанкт-ПетербургОбщество
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