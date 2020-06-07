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В Петербурге более 70 домов остались без света
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РИА Новости

В Петербурге более 70 домов остались без света

13:20 07.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Семьдесят пять домов в Василеостровском районе Петербурга в воскресенье остались без электричества из-за возгорания трансформатора на подстанции, открытое горение на площади в 3 "квадрата" уже ликвидировано, сообщает городское управление МЧС РФ.
"Седьмого июня в 12.08 мск (по адресу) Кировский район, улица Калинина (произошло) горение трансформатора в здании трансформаторной подстанции "Волхов-Южная" на площади 3 квадратных метра. Ликвидация открытого горения. Проводятся работы по переключению абонентов на резервную схему электроснабжения", - говорится в сообщении.
Как уточняет МЧС, в зону отключения попали 75 домов в Василеостровском районе, куда электричество должны вернуть после 13.00 мск.
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