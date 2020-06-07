В Петербурге более 70 домов остались без света

"Седьмого июня в 12.08 мск (по адресу) Кировский район, улица Калинина (произошло) горение трансформатора в здании трансформаторной подстанции "Волхов-Южная" на площади 3 квадратных метра. Ликвидация открытого горения. Проводятся работы по переключению абонентов на резервную схему электроснабжения", - говорится в сообщении.