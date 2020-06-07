В Мосгордуме заявили, что не определяют порядок отмены пропусков

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса действует в Москве с конца марта. В городе действует пропускной режим, не работает ряд развлекательных и торговых заведений. С начала июня власти начали ослаблять ограничения, а мэр Сергей Собянин допустил полную их отмену уже к июлю.