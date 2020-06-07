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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T14:09
https://ria.ru/20200607/1572587414.html
В Мосгордуме заявили, что не определяют порядок отмены пропусков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572043437_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_84c2b310458d5cb0f60a9f8409950110.jpg
РИА Новости

В Мосгордуме заявили, что не определяют порядок отмены пропусков

13:27 07.06.2020 (обновлено: 14:09 07.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мосгордума не формирует порядок отмены пропусков, заявил радиостанции "Говорит Москва" председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"Мосгордума не определяет правила введения, использования или отмены цифровых пропусков", — пояснил он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что с 14 июня пропускной режим в столице может быть отменен, а объявят об этом, скорее всего, уже 8 июня.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса действует в Москве с конца марта. В городе действует пропускной режим, не работает ряд развлекательных и торговых заведений. С начала июня власти начали ослаблять ограничения, а мэр Сергей Собянин допустил полную их отмену уже к июлю.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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