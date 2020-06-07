В Мосгордуме заявили, что не определяют порядок отмены пропусков

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мосгордума не формирует порядок отмены пропусков, заявил радиостанции "Говорит Москва" председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
"Мосгордума не определяет правила введения, использования или отмены цифровых пропусков", — пояснил он.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что с 14 июня пропускной режим в столице может быть отменен, а объявят об этом, скорее всего, уже 8 июня.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса действует в Москве с конца марта. В городе действует пропускной режим, не работает ряд развлекательных и торговых заведений. С начала июня власти начали ослаблять ограничения, а мэр Сергей Собянин допустил полную их отмену уже к июлю.