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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T11:55
https://ria.ru/20200607/1572584821.html
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256803_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c01e3226b64b073ac9e67ff416418468.jpg
РИА Новости

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски

11:48 07.06.2020 (обновлено: 11:55 07.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий в Москве
Прохожий в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии. Информацию изданию также подтвердил источник, близкий к властям столицы.
Отмечается, что об отмене пропусков могут объявить 8 июня.
"Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту", — сообщил собеседник издания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1" рассказал, что власти города могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений.
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В Москве в конце марта ввели режим самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса. В городе закрылись кафе, торговые центры, рестораны и парки. В последние недели власти начали ослаблять ограничения на фоне улучшения ситуации. Так, в середине мая заработали стройки и промышленные предприятия, затем открылась часть МФЦ и магазины, а жителям столицы разрешили гулять. Также мэр отметил, что все строгие ограничения в городе могут снять к 1 июля.
В Москве выявлено 195 тысяч заболевших COVID-19, выздоровело более 102 тысяч человек, умерли 2919.
В России зарегистрировано 467 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели более 226 тысяч человек, 5859 погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМосква
Популярные комментарии
Надеюсь это ему не очень и поможет на будущих выборах! И москвичи не забудут все издевательства этого года.
7 июня, 12:09
Дик Котов
3300009
Сколько раз говорил вся зараза по России идет из Москвы они сами там не знают что хотят, видно с жиру мозги залило.
7 июня, 12:51
Cт Прапор СССР
23000011
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