РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии. Информацию изданию также подтвердил источник, близкий к властям столицы.
Отмечается, что об отмене пропусков могут объявить 8 июня.
"Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту", — сообщил собеседник издания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1" рассказал, что власти города могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений.
В Москве в конце марта ввели режим самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса. В городе закрылись кафе, торговые центры, рестораны и парки. В последние недели власти начали ослаблять ограничения на фоне улучшения ситуации. Так, в середине мая заработали стройки и промышленные предприятия, затем открылась часть МФЦ и магазины, а жителям столицы разрешили гулять. Также мэр отметил, что все строгие ограничения в городе могут снять к 1 июля.
В Москве выявлено 195 тысяч заболевших COVID-19, выздоровело более 102 тысяч человек, умерли 2919.
В России зарегистрировано 467 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели более 226 тысяч человек, 5859 погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.