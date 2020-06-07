РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски

В Москве в конце марта ввели режим самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса. В городе закрылись кафе, торговые центры, рестораны и парки. В последние недели власти начали ослаблять ограничения на фоне улучшения ситуации. Так, в середине мая заработали стройки и промышленные предприятия, затем открылась часть МФЦ и магазины, а жителям столицы разрешили гулять. Также мэр отметил, что все строгие ограничения в городе могут снять к 1 июля.