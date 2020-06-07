В Минпросвещения оценили преимущества цифровизации образования

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Развитие цифровой образовательной среды необходимо, чтобы уменьшить количество бюрократических процедур при переходе с одной ступени образования на другую, заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Как отметил в том же эфире глава подмосковного колледжа "Энергия" Нерсес Нерсесян, необходима какая-то база, которая позволяла бы проверить, документы поданные дистанционно, поскольку в этом году для подтверждения подлинности электронных документов колледж планирует обзванивать школы.