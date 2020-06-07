В Кузбассе рассказали о состоянии медсестры, избитой сыном пациентки

КЕМЕРОВО, 7 июн - РИА Новости. Медсестру бригады скорой помощи, которую избил сын пациентки в Новокузнецком районе Кемеровской области, перевели на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в поселке Осиновое Плесо, куда бригада скорой медицинской помощи приехала, чтобы оказать помощь пациентке с инсультом. Пострадавшая медсестра обратилась за медицинской помощью. Правоохранители по данному факту проводят проверку.
"Медсестра в средней степени (тяжести – ред.), была изначально госпитализирована, но потом переведена на амбулаторное лечение. Сейчас девушке уже легче", - сообщил собеседник агентства.