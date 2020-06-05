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2020-06-05T21:08
https://ria.ru/20200605/1572546472.html
В Кузбассе мужчина избил медсестру, приехавшую на вызов к его матери
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РИА Новости

В Кузбассе мужчина избил медсестру, приехавшую на вызов к его матери

21:08 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Медсестру бригады скорой помощи, приехавшую на вызов в село Осиновое Плесо в Новокузнецком районе Кемеровской области, избил сын пациентки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф.
"Нападение на бригаду скорой помощи. Новокузнецкий район, село Осиновое Плесо. Бригада прибыла к пациентке с инсультом, ее сын в алкогольном опьянении избил медсестру (22 года), за волосы, головой об машину", – рассказал пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Собеседник агентства добавил, что пациентку с инсультом госпитализировали в удовлетворительном состоянии, пострадавшая медсестра в данный момент проходит обследование. Степень тяжести ее состояния пока не ясна.
"Родственники пациентки вели себя агрессивно, кидались на машину скорой помощи, и был риск повторного нападения", – уточнил Дужик.
Сотрудник полиции
19 апреля, 10:42
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Кемеровская областьПроисшествия
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