В Кузбассе мужчина избил медсестру, приехавшую на вызов к его матери

КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Медсестру бригады скорой помощи, приехавшую на вызов в село Осиновое Плесо в Медсестру бригады скорой помощи, приехавшую на вызов в село Осиновое Плесо в Новокузнецком районе Кемеровской области , избил сын пациентки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф.

"Нападение на бригаду скорой помощи. Новокузнецкий район, село Осиновое Плесо. Бригада прибыла к пациентке с инсультом, ее сын в алкогольном опьянении избил медсестру (22 года), за волосы, головой об машину", – рассказал пресс-секретарь центра Антон Дужик.

Собеседник агентства добавил, что пациентку с инсультом госпитализировали в удовлетворительном состоянии, пострадавшая медсестра в данный момент проходит обследование. Степень тяжести ее состояния пока не ясна.