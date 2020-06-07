В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 18,5 тысячи

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 18 509 случаев заражения COVID-19. Умерли 377 человек. Выздоровели 7759 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 18 850 человек. Под медицинским наблюдением находится 4369 человек, из них 226 - в обсерваторе, 846 - на самоизоляции, 3297 - контактные.