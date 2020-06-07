Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T15:52
https://ria.ru/20200607/1572584208.html
Врачи рассказали, какой образ жизни нужно вести в жару
https://cdn21.img.ria.ru/images/152438/59/1524385903_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_9ec83dd9f7e0822cdd2b25dc73f44e37.jpg
РИА Новости

Врачи рассказали, какой образ жизни нужно вести в жару

11:23 07.06.2020 (обновлено: 15:52 07.06.2020)
6463
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПрохожие на улице
Прохожие на улице
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Прохожие на улице. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Врачи в беседе с "Известиями" дали советы, как заниматься спортом и правильно питаться во время жары.
Диетолог Марина Аплетаева призвала отказаться от жирной пищи, а также алкоголя и сладких напитков в жаркую погоду.
По мнению врача, стоит уменьшить количество мясных продуктов в рационе — они перевариваются долго, а в жару метаболизм снижается. Врач посоветовала употреблять больше овощей — они содержат влагу и витамин C, а также есть птицу, рыбу и морепродукты.
В качестве обеда она предложила овощные холодные супы, а колбасу в окрошке рекомендовала заменить на птицу.
"На завтрак хорошо есть, например, омлет с овощами. На ужин: птица, рыба с овощами, фруктово-ягодный десерт", — пояснила она, призвав не забывать о фруктах и ягодах.
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
4 июня, 13:19
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Москве
"Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма", — отметила Аплетаева, призвав также вместо черного отдать предпочтение зеленому, травяному или фруктовому чаю. Кофе желательно выпивать не более одной-двух чашек в день.
Врач, специалист по бегу Алексей Лютых напомнил, что не стоит в жару заниматься интенсивным бегом, а организму нужно давать время на восстановление. Кроме того, он призвал не забывать пить воду в жару при интенсивных нагрузках. Для пробежки врач посоветовал выбирать утренние часы.
Эксперт Лиги здоровья нации и кардиолог Мехман Мамедов посоветовал во время жары два-три раза в день проветривать помещение, а также при необходимости принимать душ.
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
4 июня, 17:29
Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года
2921434
Обсудить 2
Марина АплетаеваЕдаАлкогольСпортПогодаЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики
Бари Алибасов
Пиар-директор Алибасова прокомментировал сообщения о его исчезновении
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04Захарова прокомментировала беспорядки в США
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
Лента новостейМолния