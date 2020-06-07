Врачи рассказали, какой образ жизни нужно вести в жару

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Врачи в беседе с " Врачи в беседе с " Известиями " дали советы, как заниматься спортом и правильно питаться во время жары.

Диетолог Марина Аплетаева призвала отказаться от жирной пищи, а также алкоголя и сладких напитков в жаркую погоду.

По мнению врача, стоит уменьшить количество мясных продуктов в рационе — они перевариваются долго, а в жару метаболизм снижается. Врач посоветовала употреблять больше овощей — они содержат влагу и витамин C, а также есть птицу, рыбу и морепродукты.

В качестве обеда она предложила овощные холодные супы, а колбасу в окрошке рекомендовала заменить на птицу.

"На завтрак хорошо есть, например, омлет с овощами. На ужин: птица, рыба с овощами, фруктово-ягодный десерт", — пояснила она, призвав не забывать о фруктах и ягодах.

"Кроме того, в жаркий период необходимо много пить простой воды, чтобы не было обезвоживания организма", — отметила Аплетаева, призвав также вместо черного отдать предпочтение зеленому, травяному или фруктовому чаю. Кофе желательно выпивать не более одной-двух чашек в день.

Врач, специалист по бегу Алексей Лютых напомнил, что не стоит в жару заниматься интенсивным бегом, а организму нужно давать время на восстановление. Кроме того, он призвал не забывать пить воду в жару при интенсивных нагрузках. Для пробежки врач посоветовал выбирать утренние часы.