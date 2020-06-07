В Хабаровске завели дело после ДТП, где погибли отец с ребенком

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Хабаровске, где погибли отец с ребенком, находившийся в нетрезвом состоянии водитель сбившего их автомобиля задержан, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что мужчина и его трехлетний сын погибли после того, как автомобиль врезался в остановку, где они находились. В управлении ГИБДД по Хабаровскому краю указали, что мальчик скончался на месте, а его 41-летний отец - позже в больнице. Также уточнялось, что водитель машины был в нетрезвом состоянии, это подтверждено тестами.
Водитель автомобиля задержан следственными органами, указывает СК. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 6 статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя.
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