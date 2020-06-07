Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-07T15:08
https://ria.ru/20200607/1572579012.html
В Хабаровске отец с ребенком погибли при наезде автомобиля на остановку
https://cdn24.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:185:3072:1913_1036x0_80_0_0_ce606af2b9bbd763683a14331a78bec9.jpg
РИА Новости

В Хабаровске отец с ребенком погибли при наезде автомобиля на остановку

05:33 07.06.2020 (обновлено: 15:08 07.06.2020)
10006
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске после того, как автомобиль врезался в остановку и перевернулся, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.
Авария произошла вечером в субботу возле регулируемого перекрестка в районе улицы лейтенанта Орлова и Облачного переулка.

"Водитель автомобиля Toyota Premio не выдержал боковой интервал слева и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, двигавшимся в попутном направлении, после чего Toyota Premio продолжила неконтролируемое движение и проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и наехал на двух пешеходов на остановке. Трехлетний мальчик погиб на месте, а его 41-летний отец позже скончался в больнице", — сообщил собеседник.

Он уточнил, что водитель Toyota Premio был в нетрезвом состоянии, это подтверждено тестами. В течение суток по факту ДТП с гибелью людей должно быть возбуждено дело.
Скорая помощь
Вчера, 20:38
В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
2322728644
Обсудить 13
ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
сколько еще нужно смертей, что бы наконец то приняли закон, за вождение в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения 1. Штраф тыщ 350-400 сразу в первый раз............. 2. лишение прав безвременно без права перездачи...... 3. если пострадал человек, пусть дажа царапина или небольшой синяк - тюрьма лет на 25, а если погибли люди пожизненно, а родственики виновного пострадавшим пенсию выплачивают пожизненно
7 июня, 07:37
Андрей Филин
2421003
Когда будут сажать за вождение в нетрезвом состоянии, без суда и следствия?
7 июня, 07:15
Ген Надий
900100
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Полицейский
В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
Сотрудник полиции
В Красноярском крае из-за дождей обрушился автомобильный мост
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
15:57Создатель препарата от коронавируса рассказал об особенностях лекарства
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
15:07"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
Лента новостейМолния