В Хабаровске отец с ребенком погибли при наезде автомобиля на остановку

"Водитель автомобиля Toyota Premio не выдержал боковой интервал слева и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, двигавшимся в попутном направлении, после чего Toyota Premio продолжила неконтролируемое движение и проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и наехал на двух пешеходов на остановке. Трехлетний мальчик погиб на месте, а его 41-летний отец позже скончался в больнице", — сообщил собеседник.