В Москве выявили 1956 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 1956, Подмосковье — 754, Санкт-Петербурге — 340, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 1956, Московская область - 754, Санкт-Петербург - 340", - говорится в сообщении.
Также 317 новых случаев зарегистрированы в Нижегородской области, 240 — в Свердловской, 201 — в Ростовской.
Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области — семь, Чукотском автономном округе — четыре, Севастополе — два.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф