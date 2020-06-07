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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:41
https://ria.ru/20200607/1572583484.html
В Москве выявили 1956 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529492_0:0:3242:1824_1036x0_80_0_0_8beb4b5b7f5cda2c5957c2a86cd4477c.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 1956 новых случаев COVID-19

10:41 07.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 1956, Подмосковье — 754, Санкт-Петербурге — 340, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 1956, Московская область - 754, Санкт-Петербург - 340", - говорится в сообщении.
Также 317 новых случаев зарегистрированы в Нижегородской области, 240 — в Свердловской, 201 — в Ростовской.
Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Еврейской автономной области — семь, Чукотском автономном округе — четыре, Севастополе — два.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округМоскваСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьНижегородская областьРостовская областьСевастопольОбщество
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