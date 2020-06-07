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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:37
https://ria.ru/20200607/1572583320.html
В России за сутки 5343 человека выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В России за сутки 5343 человека выздоровели от COVID-19

10:37 07.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписаны 5343 человека, всего выздоровели 226 731, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 5343 человека... За весь период выписано 226 731 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 2283 человека выписаны в Москве, 538 - в Подмосковье, 297 - в Санкт-Петербурге.
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