В России за сутки 5343 человека выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписаны 5343 человека, всего выздоровели 226 731, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 5343 человека... За весь период выписано 226 731 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 2283 человека выписаны в Москве, 538 - в Подмосковье, 297 - в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф