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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T10:23
https://ria.ru/20200607/1572582898.html
В ДНР за сутки выявили 23 случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469682_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_dacae69507f5e2531075cc7729586c7d.jpg
РИА Новости

В ДНР за сутки выявили 23 случая COVID-19

10:23 07.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМобильный госпиталь МЧС ДНР
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мобильный госпиталь МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 23, до 695, сообщили в воскресенье в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
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"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 23 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
По информации ведомства, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая от коронавирусной инфекции.
"Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 695: на лечении - 501 пациент, выписаны – 167 человек, летальных случаев – 27", - отметили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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