В ДНР за сутки выявили 23 случая COVID-19

"Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 695: на лечении - 501 пациент, выписаны – 167 человек, летальных случаев – 27", - отметили в министерстве.