Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания. Об этом сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", пишет газета "Жэньминь жибао"

Он заявил, что Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По словам Вана Чжигана, сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.

"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин. <...> Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", — добавил министр.