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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T15:04
https://ria.ru/20200607/1572582377.html
Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564116754_0:297:2873:1913_1036x0_80_0_0_31d150cd503b2d46cf3a5394b1581d82.jpg
РИА Новости

Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

10:00 07.06.2020 (обновлено: 15:04 07.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Китая собираются сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после того, как она будет разработана и пройдет все клинические испытания. Об этом сообщил министр науки и техники страны Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", пишет газета "Жэньминь жибао".
Он заявил, что Пекин выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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По словам Вана Чжигана, сейчас в разработке находятся пять видов вакцин, некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет в работе отдается безопасности, эффективности и доступности препаратов, подчеркнул он.
"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин. <...> Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", — добавил министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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