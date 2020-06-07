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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T09:41
https://ria.ru/20200607/1572581962.html
Во Владимирской области выявили 63 новых случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 63 новых случая COVID-19

09:41 07.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 63 - до 3089, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 7 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3089 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 649 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 436, в Петушинском районе - 411, Александровском районе - 283, Муроме - 278, Ковровском районе - 238.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1198 пациентов, скончались - 30.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПетушинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский районОбщество
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