Во Владимирской области выявили 63 новых случая COVID-19

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 63 - до 3089, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 7 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3089 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 649 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 436, в Петушинском районе - 411, Александровском районе - 283, Муроме - 278, Ковровском районе - 238.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1198 пациентов, скончались - 30.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.