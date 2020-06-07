В Якутии еще 78 человек заразились коронавирусом

Ранее сообщалось, что по поручению главы региона выходные в Якутске объявлены днями санитарной обработки. С 6 по 7 июня в городе приостанавливается работа общественного транспорта для дезинфекции подвижного состава. В воскресенье на всех предприятиях и организациях будет организована дезинфекция. С 00.00 6 июня по 08.00 8 июня в связи с дезинфекцией не работают торговые объекты – магазины непродовольственных товаров, оптовые базы. Магазины продовольственных товаров закрываются с 16.00 6 июня до 08.00 8 июня. Будет закрыт и центральный парк культуры и отдыха с 6 по 7 июня включительно.