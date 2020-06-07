В Якутии еще 78 человек заразились коронавирусом

ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Лаборатории Якутии за последние сутки выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, число зарегистрированных случаев за прошедшие сутки выросло с 2453 до 2531, сообщает оперштаб при правительстве региона.
Как отметили в оперштабе, 1247 человек полностью выздоровели.
"За последние сутки 61 новый случай коронавируса выявлен в Якутске, семь - в Мегино-Кангаласском районе, шесть - в Намском районе, четыре - в Мирнинском районе. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", - доложили в оперштабе.
По данным мониторинга заболевания, за весь период в Якутии официально зарегистрирован 2531 случай коронавируса, 1247 человек полностью выздоровели, 14 летальных исходов.
Шестнадцать человек находятся в тяжелом состоянии, 633 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
За сутки лабораториями республики обработано 3448 тестов на коронавирус. В обсерваторах находятся 689 человек.
Ранее сообщалось, что по поручению главы региона выходные в Якутске объявлены днями санитарной обработки. С 6 по 7 июня в городе приостанавливается работа общественного транспорта для дезинфекции подвижного состава. В воскресенье на всех предприятиях и организациях будет организована дезинфекция. С 00.00 6 июня по 08.00 8 июня в связи с дезинфекцией не работают торговые объекты – магазины непродовольственных товаров, оптовые базы. Магазины продовольственных товаров закрываются с 16.00 6 июня до 08.00 8 июня. Будет закрыт и центральный парк культуры и отдыха с 6 по 7 июня включительно.
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