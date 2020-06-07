Рейс с 19 россиянами вылетел из Ташкента в Петербург

ТАШКЕНТ, 7 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 19 россиян из Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 19 россиян из Ташкента Санкт-Петербург , сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.

"Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.39 (8.39 мск). На борту – 19 граждан России и 14 граждан других стран", - сказал представитель посольства. С 16 мая Uzbekistan Airways и "Уральские авиалинии" уже доставили более 500 россиян в Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены почти 3 тысячи россиян. В марте чартеры " Аэрофлота " и Uzbekistan Airways летали в Москву , Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Министерство транспорта Узбекистана на период с конца мая – до начала июня организовало 13 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.