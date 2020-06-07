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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T09:07
https://ria.ru/20200607/1572581232.html
Рейс с 19 россиянами вылетел из Ташкента в Петербург
https://cdn23.img.ria.ru/images/156134/52/1561345210_0:204:3072:1932_1036x0_80_0_0_bd2671bd8c14e2aa8a4e46d2f18ced23.jpg
РИА Новости

Рейс с 19 россиянами вылетел из Ташкента в Петербург

09:07 07.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 19 россиян из Ташкента в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.
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"Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.39 (8.39 мск). На борту – 19 граждан России и 14 граждан других стран", - сказал представитель посольства. С 16 мая Uzbekistan Airways и "Уральские авиалинии" уже доставили более 500 россиян в Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены почти 3 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
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Министерство транспорта Узбекистана на период с конца мая – до начала июня организовало 13 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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