После ЧП в Норильске МЧС обработало сорбентами две тысячи "квадратов"

"Прошедшие сутки показали, что объемы выполненных работ значительно больше, чем в предыдущие все дни: 853 кубических метра водонефтяной смеси собрано за вчерашние сутки", - сказал Чуприян, отметив, что столько же было собрано за предыдущее время.