Ветер мешает работам по ликвидации последствий ЧП в Норильске

"Осложнения - северный ветер, постоянно мигрируют (на воде) загрязненные пятна. И поэтому сегодня здесь разбили (лагерь), завтра там. И все время нужно перемещать, а перемещается не только человек, но и техника, оборудование, емкости. Емкость 250 кубов весит почти 1,5 тонны", - сказал Чуприян.