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2020-06-07T07:34
https://ria.ru/20200607/1572579749.html
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
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РИА Новости

Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе

07:34 07.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "13 раз нарушили режим прекращения огня".
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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