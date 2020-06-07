Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавляется в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.