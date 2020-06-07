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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T05:41
https://ria.ru/20200607/1572579086.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 57 случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 57 случаев COVID-19

05:41 07.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. В Южной Корее выявили 57 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 776, выздоровели 10 552 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79, а в последнюю неделю держится в коридоре 30-50.
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По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 53 из новых случаев имеют локальное происхождение, четыре завезены из-за границы. Географически 27 случаев зафиксированы в Сеуле, 19 - в провинции Кёнгидо, шесть - в Инчхоне, остальные - по всей стране. Двух зараженных выявили на карантинном досмотре.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 273. Не менее 130 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 80 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.
За минувшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 552, что составляет 89,6%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере, 1292 случаев завезли из-за границы, из них 87,1% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 547 зараженных.
С 8 июня к учебе в классах приступит последняя часть школьников, включая первые классы средней школы и 5-6 классы начальной школы. Таким образом, министерство образования завершит поэтапный переход учащихся с онлайн обучения на занятия с посещением. На данный момент посещаемость в школах составляет от одной до двух третей от общего числа учеников, поскольку многие родители все еще боятся отправлять детей в школы, а некоторые школы и вовсе остаются закрытыми по решению местных отделов образования.
По состоянию на 5 июня по стране не работали 514 школ. После начала занятий с посещением шесть зараженных коронавирусом были обнаружены среди учащихся, а еще четыре – среди преподавателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулИнчхонВ мире
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