В Южной Корее за сутки зафиксировали 57 случаев COVID-19

СЕУЛ, 7 июн – РИА Новости. В Южной Корее выявили 57 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 776, выздоровели 10 552 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79, а в последнюю неделю держится в коридоре 30-50.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 53 из новых случаев имеют локальное происхождение, четыре завезены из-за границы. Географически 27 случаев зафиксированы в Сеуле , 19 - в провинции Кёнгидо , шесть - в Инчхоне , остальные - по всей стране. Двух зараженных выявили на карантинном досмотре.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 273. Не менее 130 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 80 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.

За минувшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 552, что составляет 89,6%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере, 1292 случаев завезли из-за границы, из них 87,1% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 547 зараженных.

С 8 июня к учебе в классах приступит последняя часть школьников, включая первые классы средней школы и 5-6 классы начальной школы. Таким образом, министерство образования завершит поэтапный переход учащихся с онлайн обучения на занятия с посещением. На данный момент посещаемость в школах составляет от одной до двух третей от общего числа учеников, поскольку многие родители все еще боятся отправлять детей в школы, а некоторые школы и вовсе остаются закрытыми по решению местных отделов образования.

По состоянию на 5 июня по стране не работали 514 школ. После начала занятий с посещением шесть зараженных коронавирусом были обнаружены среди учащихся, а еще четыре – среди преподавателей.