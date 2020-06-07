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Распространение нового коронавируса
2020-06-07T07:31
https://ria.ru/20200607/1572578905.html
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/155531/79/1555317930_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_885fc2cebc52f0dc3a29adcf63e5afa6.jpg
РИА Новости

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве

05:21 07.06.2020 (обновлено: 07:31 07.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
Так она прокомментировала исследование Минюста России, которое показало, что противоэпидемические меры, введенные на территории страны, включая указы мэра Москвы Сергея Собянина и нормативно-правовые акты правительства столицы, были обоснованными.
"Нам, наверное, рано подводить итоги этой работы в целом, поскольку эпидемия еще не закончилась. В то же время мы уже знаем, что пик заражений (а значит, и пик нагрузки на больницы) Москва встретила полностью мобилизованной. Именно поэтому наша статистика смертности от ковида лучше, чем в других европейских странах. О США и Бразилии я вообще молчу", — отметила Канделаки.
Телеведущая подчеркнула, что самоизоляция принесла очевидный результат. Также Канделаки призвала не забывать о тех, кто работал экстремальных условиях и принял все меры для того, чтобы не случилось "настоящей катастрофы".
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"Я думаю, все эти люди заслуживают нашего признания", — заключила она.
В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели. За время пандемии в Москве зафиксировали около 193 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом из более 100 тысяч человек выздоровели и свыше 2,8 тысячи скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровьеТина Канделаки (Тинатин Канделаки)МоскваЕвропаБразилияСШАМедицинаОбщество
Популярные комментарии
Все таки наши власти смогли уберечь от смортоносной инфекции.поэтому уважаю ее
7 июня, 06:03
РРРеалист России
171004424
Кто такая Канделаки?! Гречка или грузинка?! И почему такое внимание?! В Москве очень высокая смертност потому что срений возраст умерших из за КОВИД-а 56 лет,а в Италии средний возраст 81 год.Так что москвичам оставалось пожить еще 25 лет пока дотянут до италианцев.А италианцам нужно было только холодильник открыт что бы простудится и пневмонию прихватит.
7 июня, 07:10
bbure100
3132314
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