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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T23:32
https://ria.ru/20200605/1572549231.html
Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572286663_0:200:2929:1848_1036x0_80_0_0_f849dc8a21f9a48f36042c4b5c1fa80f.jpg
РИА Новости

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

23:27 05.06.2020 (обновлено: 23:32 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
Мужчина гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых для борьбы с распространением COVID-19, особое внимание ведомства должны обратить на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.
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"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что анализ документов подтвердил, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого региона, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан.
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"Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод", - отмечают в Минюсте.
В министерстве подчеркнули, что рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации.
"Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь. Комплекс принятых в Российской Федерации мер соответствует мировому опыту", - утверждают в Минюсте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
1820017156
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Популярные комментарии
Это всё до голосования.
6 июня, 00:26
Георгий Свистоплясов
2211111
Нефть в гору полезла,скоро трояна стерут,до следующего эконом.кризиса.
6 июня, 00:12
Все Вася
481101
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