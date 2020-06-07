СМИ узнало подробности избиения чиновника в Ялте

В администрации Ялты уточнили, что Сейдаметов сделал мужчинам замечание за гонки, которые они устроили на автомобиле в квартале, где играли дети. По предварительной информации, за чиновника вступились местные жители. Сейдаметов сумел дать отпор нескольким оппонентам, вооруженным металлическими предметами, однако один из них нанес ему удар по голове.