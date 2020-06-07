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2020-06-07T06:07
https://ria.ru/20200607/1572577592.html
Помощника мэра Ялты избили за замечание об агрессивной езде
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РИА Новости

Помощника мэра Ялты избили за замечание об агрессивной езде

00:45 07.06.2020 (обновлено: 06:07 07.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Помощник главы администрации Ялты Дилявер Сейдаметов стал жертвой нападения хулиганов, пишет РИА Новости Крым.
Как рассказали в отделе информационной политики городской администрации, причиной драки в курортном поселке Кореиз стала агрессивная езда молодых людей на машине с чеченскими номерами. Чиновник сделала им замечание, что вызвало неадекватную реакцию. Мужчины вооружились металлическими предметами, один из них нанес удар Сейдаметову по голове.
После этого пострадавший попал в больницу. Ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас чиновник находится дома, его здоровью ничего не угрожает.
Подчеркивается, что Сейдаметов не планирует подавать заявление в полицию, поскольку считает, что конфликт исчерпан.
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РоссияЯлтаПроисшествия
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Озвучить национальность "героев" религия не позволяет ???
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EDD KORVIN
2810001
сам виноват, надо было табличку пришить " помощник мэра Ялты , слежу тут за порядком"
7 июня, 01:36
Hell Cat
0800014
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