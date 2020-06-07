Помощника мэра Ялты избили за замечание об агрессивной езде

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Помощник главы администрации Помощник главы администрации Ялты Дилявер Сейдаметов стал жертвой нападения хулиганов, пишет РИА Новости Крым

Как рассказали в отделе информационной политики городской администрации, причиной драки в курортном поселке Кореиз стала агрессивная езда молодых людей на машине с чеченскими номерами. Чиновник сделала им замечание, что вызвало неадекватную реакцию. Мужчины вооружились металлическими предметами, один из них нанес удар Сейдаметову по голове.

После этого пострадавший попал в больницу. Ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас чиновник находится дома, его здоровью ничего не угрожает.