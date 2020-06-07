Исследование: траты россиян на бронирование отелей в мае выросли на треть

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Траты Траты россиян на бронирование номеров в отелях в мае увеличились на треть, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты изучили майские данные по бронированию проживания в отелях и предоплате оказываемых ими дополнительных услуг и сравнили полученные результаты с апрелем.

"Средний чек покупки в категории "отели" составил 1610 рублей, что на 13% выше, чем в апреле. Объем продаж при этом вырос на 30%", - подсчитали аналитики.

Месяцы самоизоляции естественным образом сформировали у россиян потребность в смене обстановки, восстановлении душевных и физических сил - этот отложенный спрос сейчас направился в основном в адрес курортных регионов, таких как Крым и Краснодарский край , пояснил директор "Протекс-Отель" Роман Аверин.

"В меньшей степени он коснулся небольших отелей рядом с крупными городами. Никакого ажиотажного спроса, конечно, нет, и вряд ли можно ожидать в этом сезоне. Потребитель еще не решил, готов ли он предпочесть отечественные отели вместо зарубежных, войдет ли это в привычку", - отметил Аверин.