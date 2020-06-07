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Туризм
2020-06-07T03:30
https://ria.ru/20200607/1572578497.html
Исследование: траты россиян на бронирование отелей в мае выросли на треть
https://cdn25.img.ria.ru/images/155298/39/1552983924_0:299:3110:2048_1036x0_80_0_0_7466b4cbf1fe21ceb8b27b795ef54125.jpg
РИА Новости

Исследование: траты россиян на бронирование отелей в мае выросли на треть

03:30 07.06.2020
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© Depositphotos / haveseen Женщина отдыхает в бассейне
Женщина отдыхает в бассейне
© Depositphotos / haveseen
Женщина отдыхает в бассейне . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Траты россиян на бронирование номеров в отелях в мае увеличились на треть, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты изучили майские данные по бронированию проживания в отелях и предоплате оказываемых ими дополнительных услуг и сравнили полученные результаты с апрелем.
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"Средний чек покупки в категории "отели" составил 1610 рублей, что на 13% выше, чем в апреле. Объем продаж при этом вырос на 30%", - подсчитали аналитики.
Месяцы самоизоляции естественным образом сформировали у россиян потребность в смене обстановки, восстановлении душевных и физических сил - этот отложенный спрос сейчас направился в основном в адрес курортных регионов, таких как Крым и Краснодарский край, пояснил директор "Протекс-Отель" Роман Аверин.
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"В меньшей степени он коснулся небольших отелей рядом с крупными городами. Никакого ажиотажного спроса, конечно, нет, и вряд ли можно ожидать в этом сезоне. Потребитель еще не решил, готов ли он предпочесть отечественные отели вместо зарубежных, войдет ли это в привычку", - отметил Аверин.
По его мнению, лето и 2020 год станут периодом "проверки на прочность" всего гостинично-курортного бизнеса в стране.
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