Археологи рассказали об уникальных мозаиках, найденных под Вероной

Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне

Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне

РИМ, 7 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Власти итальянского города Неграр, в окрестностях которого археологи обнаружили мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы, мечтают открыть на месте раскопок археологический парк: местные специалисты утверждают, что качество найденных росписей сравнимо с объектами города Власти итальянского города Неграр, в окрестностях которого археологи обнаружили мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы, мечтают открыть на месте раскопок археологический парк: местные специалисты утверждают, что качество найденных росписей сравнимо с объектами города Помпеи , погибшего при извержении Везувия.

Как рассказал РИА Новости мэр города Неграр-ди-Вальполичелла в провинции Верона Роберто Грисон, руины виллы нашли под виноградниками, на которых производится знаменитое местное вино Амароне.

"Раскопки призваны определить конкретный периметр виллы, потому что, когда ее обнаружили в 1922 году, были проведены довольно точные исследования, но затем многие вещи оказались забыты или из-за денежных вопросов заморожены. Например, точное местоположение виллы: даже пожилые говорили, что она расположена там-то и там-то, но документов об этом не сохранилось и изначально считалось, что она находится чуть к северу, где расположена роща черешневых деревьев. На самом деле вилла оказалась прямо в центре виноградников", — сказал Грисон.

По его словам, власти города и провинции Верона надеются, что обнаруженная римская вилла когда-нибудь превратится в археологический парк.

"После завершения раскопок мы обсудим с частными лицами и управлением по культуре, каким будет будущее этого района: мы бы хотели сделать эту достопримечательность открытой. У нас есть одно сокровище — качественное вино, но и имеются и скрытые сокровища, к которым стоит привлечь внимание", — заявил мэр города Неграра, который находится в десятке километров к северу от Вероны.

© Фото : Comune di Negrar di Valpolicella Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне © Фото : Comune di Negrar di Valpolicella Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне

По его словам, площадь самого здания может превысить тысячу квадратных метров.

"Удалось определить главный зал размером семь на десять метров, есть другие комнаты, стены, апсиды, колонны, даже из одного пола понятно, что это был богатый дом. Цвета и качество материалов таковы, что его как будто построили вчера", — говорит Грисон.

Вилла датируется III веком нашей эры. На фотографиях с места раскопок, которые опубликовали власти города, хорошо сохранившиеся мозаики находятся на глубине полутора метров под землей.

"Большая часть виноградника принадлежит одной семье, по-моему, еще один участок находится у соседей. Важно, чтобы и предприниматели понимали, что для возрождения нашей территории требуется еще и культура. Они готовы к сотрудничеству, понимая, что для крупного винодельческого предприятия выгодно иметь рядом такую виллу. Это была бы прекрасная кампания", — заявил мэр итальянского города.

По мнению главы управления Вероны по археологии, изящным искусствам и ландшафту Винченцо Тине, "подобные открытия громко говорят сами за себя".

"Римская вилла в этих местах — это старинный археологический миф, который появился еще в XIX веке. После первых раскопок ее следы затерялись", — сказал он корреспонденту агентства.

Тине предварительно оценил площадь виллы в несколько гектаров. По его словам, археологи открывают ее участки как окна.

"Раньше археология находилась в таком состоянии, что мозаику могли найти, отсоединить кусок и отправить его в музей, и оставалась туманная новость о вилле в коммуне Неграр", — сказал специалист.

По ее словам, к новым раскопкам решили приступить в прошлом году, однако начало работ пришлось отложить на несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса. К ним приступили только в мае.