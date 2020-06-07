Археологи рассказали об уникальных мозаиках, найденных под Вероной

"Раскопки призваны определить конкретный периметр виллы, потому что, когда ее обнаружили в 1922 году, были проведены довольно точные исследования, но затем многие вещи оказались забыты или из-за денежных вопросов заморожены. Например, точное местоположение виллы: даже пожилые говорили, что она расположена там-то и там-то, но документов об этом не сохранилось и изначально считалось, что она находится чуть к северу, где расположена роща черешневых деревьев. На самом деле вилла оказалась прямо в центре виноградников", — сказал Грисон.
"Большая часть виноградника принадлежит одной семье, по-моему, еще один участок находится у соседей. Важно, чтобы и предприниматели понимали, что для возрождения нашей территории требуется еще и культура. Они готовы к сотрудничеству, понимая, что для крупного винодельческого предприятия выгодно иметь рядом такую виллу. Это была бы прекрасная кампания", — заявил мэр итальянского города.