Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
По ее мнению, у новой власти основа кадровой политики — "выбирать из плохого худшее". В частности, добавила экс-министр, действующий президент окружает себя людьми, связанными с его предшественником Петром Порошенко и американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом.
"Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? <…> Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, за год мы увидели результат, а дальше будет больше", — сказала Лукаш.
Ранее о провале политики "новых лиц" в формировании кадров Зеленского также заявил и украинский политолог Владимир Фесенко. В беседе с РИА Новости эксперт подчеркнул, что новые лица среди депутатов "Слуги народа" быстро превратились в "старые" и голосование по банковскому закону в Раде показало, что у президента нет устойчивой коалиции в парламенте.
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