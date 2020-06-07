Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

"Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? <…> Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, за год мы увидели результат, а дальше будет больше", — сказала Лукаш.