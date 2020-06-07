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2020-06-07T15:36
https://ria.ru/20200607/1572578421.html
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
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РИА Новости

Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев

03:18 07.06.2020 (обновлено: 15:36 07.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
По ее мнению, у новой власти основа кадровой политики — "выбирать из плохого худшее". В частности, добавила экс-министр, действующий президент окружает себя людьми, связанными с его предшественником Петром Порошенко и американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом.

"Мы точно за них не голосовали. Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? <…> Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, за год мы увидели результат, а дальше будет больше", — сказала Лукаш.

Ранее о провале политики "новых лиц" в формировании кадров Зеленского также заявил и украинский политолог Владимир Фесенко. В беседе с РИА Новости эксперт подчеркнул, что новые лица среди депутатов "Слуги народа" быстро превратились в "старые" и голосование по банковскому закону в Раде показало, что у президента нет устойчивой коалиции в парламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский
22 мая, 04:34
В Раде высмеяли политику Зеленского
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Ситуация на УкраинеВладимир ФесенкоЕлена ЛукашПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийДжордж СоросУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Наскокались))) Ну теперь то точно уж заживёте братья украинцы, уж не загорами ЕС с трусами в кружева, осталось ток страну спасти и экономику достать с дна марсианской впадины. А так может уже и ЕС перестанет существовать. Но вы не отчаивайтесь мы верим что у вас все получится, каждый раз все лучше и лучше)
7 июня, 03:35
Mikhail Z
65200103
А чё, украинцы думали, что Зе сможет по своему желанию людей назначать? Если уж такие политические тяжеловесы как Меркель каждый свой пук с хозяевами за океаном согласовывают, то что говорить о маленьком украинском клоуне?
7 июня, 06:20
Ivana Ivanova
6450001
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