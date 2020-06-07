В ЮАР планируют начать принимать иностранных туристов лишь в 2021 году

Львица с детенышами у машины с туристами в Львином сафари-парке возле города Претория, ЮАР

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Власти ЮАР планируеют возобновить прием иностранных туристов лишь в 2021 году, Власти ЮАР планируеют возобновить прием иностранных туристов лишь в 2021 году, сообщает Travel and Leisure.

Несмотря на то, что страна постепенно снимает введенные в марте ограничения, вызванные пандемией коронавируса, на восстановление туристической отрасли потребуются месяцы. На прошлой неделе начали работать предприятия, магазины и школы. При этом в общественных местах необходимо носить маску, а находиться на улице разрешено только с шести утра до шести вечера.

Путешественникам можно посещать заповедники, но турпоездки даже внутри страны запрещены до конца года.

Предполагается, что приезжать на курорты внутри в ЮАР отдыхающим разрешат в декабре. Международный туризм планируется открыть в феврале будущего года.

"У нас есть постоянные клиенты, им мы готовы предложить турпакеты на 2021 и 2022 годы по очень доступным ценам. Надеемся, они будут покупать путевки", — рассказала основатель туркомпании Таня Котце.