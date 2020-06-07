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Туризм
2020-06-07T12:52
https://ria.ru/20200607/1572526591.html
В ЮАР планируют начать принимать иностранных туристов лишь в 2021 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/153289/81/1532898147_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_28e9628d4089b386fe32c0dd1c675e97.jpg
РИА Новости

В ЮАР планируют начать принимать иностранных туристов лишь в 2021 году

12:51 07.06.2020 (обновлено: 12:52 07.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкЛьвица с детенышами у машины с туристами в Львином сафари-парке возле города Претория, ЮАР
Львица с детенышами у машины с туристами в Львином сафари-парке возле города Претория, ЮАР
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Власти ЮАР планируеют возобновить прием иностранных туристов лишь в 2021 году, сообщает Travel and Leisure.
Несмотря на то, что страна постепенно снимает введенные в марте ограничения, вызванные пандемией коронавируса, на восстановление туристической отрасли потребуются месяцы. На прошлой неделе начали работать предприятия, магазины и школы. При этом в общественных местах необходимо носить маску, а находиться на улице разрешено только с шести утра до шести вечера.
Путешественникам можно посещать заповедники, но турпоездки даже внутри страны запрещены до конца года.
Предполагается, что приезжать на курорты внутри в ЮАР отдыхающим разрешат в декабре. Международный туризм планируется открыть в феврале будущего года.
"У нас есть постоянные клиенты, им мы готовы предложить турпакеты на 2021 и 2022 годы по очень доступным ценам. Надеемся, они будут покупать путевки", — рассказала основатель туркомпании Таня Котце.
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