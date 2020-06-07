В ЮАР планируют начать принимать иностранных туристов лишь в 2021 году

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Власти ЮАР планируеют возобновить прием иностранных туристов лишь в 2021 году, сообщает Travel and Leisure.
Несмотря на то, что страна постепенно снимает введенные в марте ограничения, вызванные пандемией коронавируса, на восстановление туристической отрасли потребуются месяцы. На прошлой неделе начали работать предприятия, магазины и школы. При этом в общественных местах необходимо носить маску, а находиться на улице разрешено только с шести утра до шести вечера.
Путешественникам можно посещать заповедники, но турпоездки даже внутри страны запрещены до конца года.
Предполагается, что приезжать на курорты внутри в ЮАР отдыхающим разрешат в декабре. Международный туризм планируется открыть в феврале будущего года.
"У нас есть постоянные клиенты, им мы готовы предложить турпакеты на 2021 и 2022 годы по очень доступным ценам. Надеемся, они будут покупать путевки", — рассказала основатель туркомпании Таня Котце.
По данным, зарегистрированным Университетом Джона Хопкинса, в Южной Африке было зарегистрировано более 37 500 подтвержденных случаев коронавируса, 790 жителей спасти не удалось.
26 апреля, 08:00ТуризмГорячие и опасные: самые крупные действующие вулканы мира