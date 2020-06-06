Мусульмане Татарстана возобновили коллективные молитвы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мусульмане Татарстана возобновили пятничные коллективные молитвы, которые прошли с соблюдением противовирусных мер, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман региона (ДУМ РТ).

Муфтий республики Камиль Самигуллин возглавил пятничню молитву в Галеевской мечети Казани. В связи с требованием Роспотребнадзора о соблюдении дистанции и других норм на джума-намаз (пятничную коллективную молитву) собрались около 70 человек. Тем, кто не смог попасть внутрь здания, были приготовлены коврики на территории молельни.

"Согласно решению рабочей группы Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) в помещение мечетей и молельных комнат допускались только те, кто имели при себе средства индивидуальной защиты органов дыхания, перчатки и молитвенный коврик", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.

В Галеевской мечети муфтий Камиль Самигуллин обратился с пятничной проповедью к единоверцам. Он отметил, что правоверные Республики "с нетерпением ждали этого события и соскучились по коллективным намазам".