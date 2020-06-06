Сенатор прокомментировал продление сделки ОПЕК+

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Решение о преодолении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках Решение о преодолении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК , послужит дальнейшей стабилизации рынка, убежден сенатор Олег Морозов

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

"Пример того, как договорённости соблюдаются всеми сторонами для стабилизации рынка нефти и цен на неё. Нет оснований никого подозревать в нечестной игре",- прокомментировал Морозов РИА Новости продление сделки.

По его словам, все риски и потери в результате этих соглашений оказываются распределены между всеми участниками сделки.