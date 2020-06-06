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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-06T23:54
https://ria.ru/20200606/1572577188.html
Сенатор прокомментировал продление сделки ОПЕК+
https://cdn25.img.ria.ru/images/152347/32/1523473235_0:227:2836:1822_1036x0_80_0_0_902d602ca576dda299aba8e01509949b.jpg
РИА Новости

Сенатор прокомментировал продление сделки ОПЕК+

23:54 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Решение о преодолении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК, послужит дальнейшей стабилизации рынка, убежден сенатор Олег Морозов.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.
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"Пример того, как договорённости соблюдаются всеми сторонами для стабилизации рынка нефти и цен на неё. Нет оснований никого подозревать в нечестной игре",- прокомментировал Морозов РИА Новости продление сделки.
По его словам, все риски и потери в результате этих соглашений оказываются распределены между всеми участниками сделки.
"Как результат - хорошая цена, которая дает равные шансы и перспективы всем участникам сделки", - сказал Морозов.
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1010002
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОлег МорозовСовет Федерации РФОПЕКСаудовская АравияВ мире
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