Защита Порошенко подала в суд на генпрокурора Украины

Ранее Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, однако он туда не пришел. По данным ведомства, допрос касался дела, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". Порошенко заявил, что все картины были ввезены на Украину законно и что он готов представить оригиналы таможенных деклараций. Они с женой приняли участие в открытии выставки в музее имени Ивана Гончара в Киеве, где представлены эти картины.