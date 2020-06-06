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2020-06-06T23:34
https://ria.ru/20200606/1572576924.html
Косачев поприветствовал предложение США о помощи в Норильске
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РИА Новости

Косачев поприветствовал предложение США о помощи в Норильске

23:34 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Предложение США помочь в ликвидации экологической аварии в Норильске можно приветствовать как хороший жест, но что касается его практической востребованности, то это могут оценить только специалисты, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Госсекретарь США Майк Помпео в субботу выразил сожаление в связи с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности оказать России помощь в борьбе с его последствиями.
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"Факт предложения, озвученного Помпео, можно только приветствовать. Это хороший жест", - убеждён Косачев.
Вместе с тем он отметил, что судить, нужна России эта помощь США или нет, могут решить только специалисты.
"Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причём без какой-либо политики", - полагает сенатор.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМайк ПомпеоСовет Федерации РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Константин КосачевКрасноярский крайНорильскСШАВ мире
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