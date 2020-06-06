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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-06T23:12
https://ria.ru/20200606/1572576692.html
Косачев прокомментировал новую договоренность ОПЕК+ по сокращению добычи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1036x0_80_0_0_3cc63371a1e8d4ab4b3ce0c3be31d770.jpg
РИА Новости

Косачев прокомментировал новую договоренность ОПЕК+ по сокращению добычи

23:12 06.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Решение о продлении сокращения добычи нефти, достигнутое в рамках ОПЕК, является позитивным сигналом о дееспособности достигнутых ранее договорённостей и готовности их участников выполнять свои обязательства, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.
"Продление сделки - это подтверждение как готовности всех ее участников и далее выполнять свои обязательства, так и дееспособности достигнутых ранее договорённостей. И то, и другое - хорошие новости", - заявил Косачев.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
Вчера, 10:28
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСовет Федерации РФОПЕККонстантин КосачевСаудовская АравияЭкономика
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