Симоньян заявила о подготовке исков из-за нападения на журналистов в США

Полицейские распылили перцовый газ в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву в минувшее воскресенье, когда он освещал беспорядки в Миннеаполисе, а в понедельник у Белого дома в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел — в обоих случаях полиция действовала целенаправленно, несмотря на то, что оба четко представлялись журналистами.

"Если мы будем понимать, что мы заведомо эти иски проиграли, то мы лучше эти миллионы сэкономим и потратим их на что-то более полезное", — пояснила она.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.