Симоньян заявила о подготовке исков из-за нападения на журналистов в США

КЕМЕРОВО, 6 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что советуется с юристами насчет подачи исков в суд на американских полицейских, напавших на журналистов агентства в Миннеаполисе и Вашингтоне.
Полицейские распылили перцовый газ в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву в минувшее воскресенье, когда он освещал беспорядки в Миннеаполисе, а в понедельник у Белого дома в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел — в обоих случаях полиция действовала целенаправленно, несмотря на то, что оба четко представлялись журналистами.
"Что касается исков: мы советуемся сейчас с юристами, посмотрим. Не уверена я, будем мы подавать иски или нет, потому что у меня нет оснований думать, что американские суды работают сколько-нибудь лучше, чем американская полиция, а потратить огромные миллионы на адвокатов все же придется", — сказала Симоньян в эфире программы "Своя правда" на телеканале НТВ.
"Если мы будем понимать, что мы заведомо эти иски проиграли, то мы лучше эти миллионы сэкономим и потратим их на что-то более полезное", — пояснила она.
Союз журналистов России поддержал требование Международной федерации журналистов немедленно прекратить нападения на сотрудников СМИ, освещающих протесты в США. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с корреспондентом РИА Новости, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы". Кроме того, Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) включила инцидент с журналистом РИА Новости во время протестов в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.
МИД России ранее расценил инцидент с Тургиевым как проявление необоснованной жестокости, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье. Министерство иностранных дел России также призвало правозащитные НПО и международные структуры отреагировать на инцидент с продюсером Sputnik в США и назвало недружественным шагом жестокость полиции по отношению к Николь Руссел. Международная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" начала расследование инцидента с продюсером агентства Sputnik во время протестов в Вашингтоне.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.