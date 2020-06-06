Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T23:43
https://ria.ru/20200606/1572576589.html
Симоньян заявила о подготовке исков из-за нападения на журналистов в США
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630914_0:0:2722:1531_1036x0_80_0_0_50ee728ba0c32b4306dc21f98d52a25d.jpg
РИА Новости

Симоньян заявила о подготовке исков из-за нападения на журналистов в США

23:04 06.06.2020 (обновлено: 23:43 06.06.2020)
1277
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
КЕМЕРОВО, 6 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что советуется с юристами насчет подачи исков в суд на американских полицейских, напавших на журналистов агентства в Миннеаполисе и Вашингтоне.
Полицейские распылили перцовый газ в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву в минувшее воскресенье, когда он освещал беспорядки в Миннеаполисе, а в понедельник у Белого дома в Вашингтоне выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел — в обоих случаях полиция действовала целенаправленно, несмотря на то, что оба четко представлялись журналистами.
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
Вчера, 04:16
В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
"Что касается исков: мы советуемся сейчас с юристами, посмотрим. Не уверена я, будем мы подавать иски или нет, потому что у меня нет оснований думать, что американские суды работают сколько-нибудь лучше, чем американская полиция, а потратить огромные миллионы на адвокатов все же придется", — сказала Симоньян в эфире программы "Своя правда" на телеканале НТВ.
"Если мы будем понимать, что мы заведомо эти иски проиграли, то мы лучше эти миллионы сэкономим и потратим их на что-то более полезное", — пояснила она.
Союз журналистов России поддержал требование Международной федерации журналистов немедленно прекратить нападения на сотрудников СМИ, освещающих протесты в США. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с корреспондентом РИА Новости, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы". Кроме того, Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) включила инцидент с журналистом РИА Новости во время протестов в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
1 июня, 20:25
В ООН прокомментировали инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
МИД России ранее расценил инцидент с Тургиевым как проявление необоснованной жестокости, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье. Министерство иностранных дел России также призвало правозащитные НПО и международные структуры отреагировать на инцидент с продюсером Sputnik в США и назвало недружественным шагом жестокость полиции по отношению к Николь Руссел. Международная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" начала расследование инцидента с продюсером агентства Sputnik во время протестов в Вашингтоне.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
31 мая, 15:29
МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
85421313
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМИА "Россия сегодня"Маргарита СимоньянМиннеаполисСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД опубликует подборку "наставлений" США по демократии
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
"Перед ними уязвима любая армада": на какое оружие сделала ставку Россия
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Снайперская винтовка DXL-3
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Глава МИД Германии раскритиковал Трампа за популизм
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 превысило сто тысяч
15:48В Хабаровске локализовали пожар на складе с пиломатериалами
15:41В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
15:39В ЛНР заявили о подготовке провокации на закрытом КПП
15:38В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
15:37В Хабаровске площадь пожара на складе выросла до 1,5 тысячи "квадратов"
15:36В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
15:34В Псковской области предупредили о мошеннических рассылках со штрафами
15:31В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
15:30Спасатели ожидают ухудшения паводковой ситуации в Красноярском крае
15:26В Удмуртии умерли два пациента с COVID-19
15:16В Башкирии выяснят, предлагали ли родне умершего искать тело в морге
15:13Врач назвала оптимальный возраст для родов
15:11РБК узнал о предложении Росавиации начать международные полеты с 15 июля
15:11В Хабаровске загорелся склад с пиломатериалами
15:08СК проверит сообщения о невыплате надбавок медработникам в Москве
15:08В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
15:07"Норникель" наращивает темпы ликвидации последствий ЧП в Норильске
15:02Около 350 россиян вылетели из Бишкека в Москву
15:01В Нью-Йорке отменили комендантский час
Лента новостейМолния