Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия благодарна Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске , сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат назвала инициативу Вашингтона вторым жестом доброй воли, напомнив, что до этого стороны осуществили взаимные поставки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Соловьев Live ". "Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", — сказала Захарова в интервью YouTube-каналу "".

При этом представитель МИД добавила, что российские власти и "Норильский никель" уже определили сроки решения вопроса с разливом топлива.

Ранее госсекретарь Майк Помпео назвал ЧП в Норильске печальным, отметив, что американская сторона готова предоставить техническую экспертизу и помочь в борьбе с последствиями, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтона.

Авария в Норильске

На прошлой неделе на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива.

Часть попала в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила порядка 180 тысяч квадратных метров.

После инцидента зафиксировали многократное превышение предельно допустимых норм концентрации загрязнителей в водах. Как рассказали в Росприроднадзоре, ущерб от ЧП может достигать нескольких десятков миллиардов рублей.

На территории Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел.

По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.