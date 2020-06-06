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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T22:17
https://ria.ru/20200606/1572575427.html
Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767691_0:0:2920:1644_1036x0_80_0_0_7bec006c6059de53278a5874765f10b5.jpg
РИА Новости

Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений

21:28 06.06.2020 (обновлено: 22:17 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Важно правильно выйти из карантинных ограничений в России, чтобы не допустить нового пика заболеваемости в стране, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В субботу Кириенко принял участие в онлайн-встрече клуба участников конкурса "Лидеры России" "Эльбрус", сообщает пресс-служба организаторов. В ходе встречи участники обсудили образовательные программы клуба, участие в акции взаимопомощи "Мы вместе", а также подготовку к традиционному восхождению на высшую точку России и Европы – гору Эльбрус.
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"Очень жаль, что у нас не было возможности собрать традиционное очное заседание клуба "Эльбрус", но в условиях пандемии появляются новые возможности. Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, и перед всеми управленцами стоит непростая задача – как восстановить экономику и нормальную жизнь людей", - приводит пресс-служба слова Кириенко.
Первый замглавы президентской администрации отметил, что мастерство управления возникает и проявляется именно тогда, когда у управленца "не хватает времени и данных". В ситуации с коронавирусом перед всеми странами мира сформировался именно такой вызов.
"На мой взгляд, это очень важный пример, который мы сейчас видим не по учебникам истории, а прямо на наших глазах. Пример, который показывает, что значит лидерство в условиях неопределенности. В стране есть очевидный лидер, пользующийся доверием большинства людей и способный брать на себя ответственность, – это президент (Владимир Путин - ред.)", - подчеркнул Кириенко.
Он обратил внимание на то, что в РФ в период распространения коронавируса было принято "принципиальное решение", которое заключалось в том, что "нет ничего важнее жизни людей". Все остальное, по его словам, стало "понятной управленческой задачей".
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"Я убеждён в том, что ключевое лидерство – это морально-этическое лидерство, определение приоритета и ценностей. В России ответом на эпидемию стал проект "Мы вместе". И я хотел бы сказать огромное спасибо всем членам клуба "Эльбрус", всем победителям, финалистам, участникам проекта "Лидеры России" и других проектов платформы "Россия – страна возможностей", которые в этот момент показали человеческое ценностное лидерство. Мы с вами не раз говорили о том, что первая вещь, с которой начинается лидерство – это ощущение причастности, это понимание, что общая проблема – это моя проблема, я готов стать частью решения и взять на себя ответственность", - подчеркнул Кириенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Для помощи нуждающимся в период пандемии в РФ была запущена акция "Мы вместе". На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свои услуги, стать волонтером, узнать новости. Колл-центр акции работает в круглосуточном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей КириенкоОбщество
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