Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Важно правильно выйти из карантинных ограничений в России, чтобы не допустить нового пика заболеваемости в стране, считает первый замглавы администрации президента РФ Важно правильно выйти из карантинных ограничений в России, чтобы не допустить нового пика заболеваемости в стране, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко

В субботу Кириенко принял участие в онлайн-встрече клуба участников конкурса "Лидеры России" "Эльбрус", сообщает пресс-служба организаторов. В ходе встречи участники обсудили образовательные программы клуба, участие в акции взаимопомощи "Мы вместе", а также подготовку к традиционному восхождению на высшую точку России и Европы – гору Эльбрус

"Очень жаль, что у нас не было возможности собрать традиционное очное заседание клуба "Эльбрус", но в условиях пандемии появляются новые возможности. Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, и перед всеми управленцами стоит непростая задача – как восстановить экономику и нормальную жизнь людей", - приводит пресс-служба слова Кириенко.

Первый замглавы президентской администрации отметил, что мастерство управления возникает и проявляется именно тогда, когда у управленца "не хватает времени и данных". В ситуации с коронавирусом перед всеми странами мира сформировался именно такой вызов.

"На мой взгляд, это очень важный пример, который мы сейчас видим не по учебникам истории, а прямо на наших глазах. Пример, который показывает, что значит лидерство в условиях неопределенности. В стране есть очевидный лидер, пользующийся доверием большинства людей и способный брать на себя ответственность, – это президент ( Владимир Путин - ред.)", - подчеркнул Кириенко.

Он обратил внимание на то, что в РФ в период распространения коронавируса было принято "принципиальное решение", которое заключалось в том, что "нет ничего важнее жизни людей". Все остальное, по его словам, стало "понятной управленческой задачей".

"Я убеждён в том, что ключевое лидерство – это морально-этическое лидерство, определение приоритета и ценностей. В России ответом на эпидемию стал проект "Мы вместе". И я хотел бы сказать огромное спасибо всем членам клуба "Эльбрус", всем победителям, финалистам, участникам проекта "Лидеры России" и других проектов платформы "Россия – страна возможностей", которые в этот момент показали человеческое ценностное лидерство. Мы с вами не раз говорили о том, что первая вещь, с которой начинается лидерство – это ощущение причастности, это понимание, что общая проблема – это моя проблема, я готов стать частью решения и взять на себя ответственность", - подчеркнул Кириенко.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.

Для помощи нуждающимся в период пандемии в РФ была запущена акция "Мы вместе". На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свои услуги, стать волонтером, узнать новости. Колл-центр акции работает в круглосуточном режиме.