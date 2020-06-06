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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T21:09
https://ria.ru/20200606/1572575165.html
RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574774_10:0:812:451_1036x0_80_0_0_44e3572e33fdc74b40f80a3c49bf19c8.jpg
РИА Новости

RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане

21:09 06.06.2020
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На RT в рамках проекта "Эпидемия" вышел фильм о коронавирусе в Дагестане
На RT в рамках проекта Эпидемия вышел фильм о коронавирусе в Дагестане
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телеканал RT и журналист Антон Красовский  в рамках документального проекта "Эпидемия" представили фильм "Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой?"
В нем рассказывается, почему республика оказалась одним из наиболее уязвимых перед COVID-19 регионов, и как местные врачи борются с пандемией.
Кадр из фильма в рамках проекта Эпидемия
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"Мы поговорили с врачами республиканского инфекционного центра в Махачкале о том, как они лечат коронавирус в Дагестане, как справляются с отягчающими заболеваниями у пожилых пациентов, которых большинство. Но болеют не только старики — болеют семьями. Самой маленькой пациентке, которую мы встретили в махачкалинском инфекционном центре, всего восемь лет", — говорится в описании ролика.
Авторы выпуска также показали, как санитарная авиация эвакуирует новорожденных и пожилых людей из расположенных в горах сел. Одной из героинь фильма стала сельский терапевт, которая лечила сотни зараженных коронавирусом пациентов из-за перегруженности местной больницы.
Как сообщил RT, во время монтажа стало известно, что троих снявшихся в фильме пациентов спасти не удалось.
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В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели. В Дагестане коронавирусом заразились 5743 человека, 298 из них скончались.
В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Дагестане правительство выделит республике почти два миллиарда рублей на строительство многофункциональных медицинских центров. Тогда же по поручению Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин направил на помощь республике и некоторым другим регионам бригады столичных медиков.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее констатировал, что ситуация с пандемией коронавируса в Дагестане поменялась в лучшую сторону, однако до возвращения в спокойный формат жизни там пока далеко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КрасовскийТелеканал RTРеспублика ДагестанОбщество
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