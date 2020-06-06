В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса

САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Медики в субботу выписали свыше 50 человек после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе превысило 2,4 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 52 человека. Итого выздоровевших - 2406", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 2845, в том числе 86 заболевших коронавирусом выявили за последние сутки, среди них местные жители в возрасте от 19 до 86 лет.
Всего в области скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.