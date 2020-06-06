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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T20:49
https://ria.ru/20200606/1572574827.html
В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_6847bc1856f51eed69ed4db027e79d0c.jpg
РИА Новости

В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса

20:49 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Медики в субботу выписали свыше 50 человек после лечения коронавирусной инфекции в Пензенской области, общее число выздоровевших в регионе превысило 2,4 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 52 человека. Итого выздоровевших - 2406", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 2845, в том числе 86 заболевших коронавирусом выявили за последние сутки, среди них местные жители в возрасте от 19 до 86 лет.
Всего в области скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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