В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд заключил под стражу Заура Каримова, обвиняемого покушении на убийство студента на Невском проспекте, которому он выстрелил в голову, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Суд вынес меру пресечения в виде заключения под стражу Каримова. Срок меры - 04.08.2020", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.
По данным следствия, 4 июня на Невском проспекте между Каримовым и 24-летним молодым человеком произошел конфликт. Обвиняемый произвел не менее одного выстрела из оружия в голову оппонента, после чего тот был госпитализирован в тяжелом состоянии, а сам Каримов скрылся. Он был задержан на следующий день у своей сестры, ему предъявлено обвинение.
По информации пресс-службы, Каримов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, в отношении него также проводилась проверка по факту причинения гражданину Киргизской Республики огнестрельного ранения левого бедра.
"Каримов официально не трудоустроен, подрабатывает в такси. Адвокат сообщил суду, что Каримов был в шоковом состоянии, хотел дать явку с повинной прямо с утра, но не успел. Сам Каримов объяснил, что все произошедшее - случайность", - добавили в пресс-службе судов города.
Ранее сообщилось, что по данным пресс-служба городского управления СК РФ, Каримов является представителем фирмы по предоставлению документов для трудоустройства. А конфликт на Невском проспекте произошел из-за того, что молодой человек потребовал у Каримова деньги за невыполненную услугу. По информации СМИ, пострадавший является студентом СПбГУ, ему 24 года.