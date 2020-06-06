В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд заключил под стражу Заура Каримова, обвиняемого покушении на убийство студента на Невском проспекте, которому он выстрелил в голову, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес меру пресечения в виде заключения под стражу Каримова. Срок меры - 04.08.2020", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.

По данным следствия, 4 июня на Невском проспекте между Каримовым и 24-летним молодым человеком произошел конфликт. Обвиняемый произвел не менее одного выстрела из оружия в голову оппонента, после чего тот был госпитализирован в тяжелом состоянии, а сам Каримов скрылся. Он был задержан на следующий день у своей сестры, ему предъявлено обвинение.

По информации пресс-службы, Каримов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, в отношении него также проводилась проверка по факту причинения гражданину Киргизской Республики огнестрельного ранения левого бедра.

"Каримов официально не трудоустроен, подрабатывает в такси. Адвокат сообщил суду, что Каримов был в шоковом состоянии, хотел дать явку с повинной прямо с утра, но не успел. Сам Каримов объяснил, что все произошедшее - случайность", - добавили в пресс-службе судов города.