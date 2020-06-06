Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Иммунолог Анатолий Суслов в эфире НСН рассказал, как стресс может способствовать заражению коронавирусом.
Ранее о связи стресса и COVID-19 заявил врач Александр Мясников. Он отметил, что переживания снижают иммунитет, который помогает бороться с инфекцией. Так, в ходе эксперимента выяснилось, что запуганные лабораторные крысы болели чаще и дольше, чем их более спокойные сородичи.
Суслов согласился с мнением коллеги.
"Допустим, на одной пылинке тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус. Защитных механизмов достаточно много", — сказал он.
Суслов назвал ослабленный иммунитет "лазейкой", через которую вирус проникает в организм.
Также врач рекомендовал в период пандемии по возможности избегать стресса и сильных физических нагрузок.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.