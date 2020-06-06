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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T20:50
https://ria.ru/20200606/1572573911.html
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4b5eb554d58dc8a02496016dcba9acf.jpg
РИА Новости

Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом

20:03 06.06.2020 (обновлено: 20:50 06.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Иммунолог Анатолий Суслов в эфире НСН рассказал, как стресс может способствовать заражению коронавирусом.
Ранее о связи стресса и COVID-19 заявил врач Александр Мясников. Он отметил, что переживания снижают иммунитет, который помогает бороться с инфекцией. Так, в ходе эксперимента выяснилось, что запуганные лабораторные крысы болели чаще и дольше, чем их более спокойные сородичи.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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Суслов согласился с мнением коллеги.
"Допустим, на одной пылинке тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус. Защитных механизмов достаточно много", — сказал он.
Суслов назвал ослабленный иммунитет "лазейкой", через которую вирус проникает в организм.
Также врач рекомендовал в период пандемии по возможности избегать стресса и сильных физических нагрузок.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Евгений Комаровский
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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