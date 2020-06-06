Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Стресс, в том числе от страха заразиться коронавирусом, снижает иммунитет и может стать катализатором заболевания, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист рассказал об эксперименте, который проводили на лабораторных крысах. По его словам, выяснилось, что запуганное животное болело чаще и дольше, чем его более спокойные сородичи.
"Стресс тратит твои гормоны, <…> и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. <…> Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", — объяснил Мясников.
Также врач призвал избегать непроверенной информации и не верить мифам.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.