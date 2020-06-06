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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T17:20
https://ria.ru/20200606/1572566162.html
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572297742_0:0:3204:1803_1036x0_80_0_0_db93ff64877e3e76fb8d894759d18fe7.jpg
РИА Новости

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

15:34 06.06.2020 (обновлено: 17:20 06.06.2020)
300400
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Стресс, в том числе от страха заразиться коронавирусом, снижает иммунитет и может стать катализатором заболевания, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист рассказал об эксперименте, который проводили на лабораторных крысах. По его словам, выяснилось, что запуганное животное болело чаще и дольше, чем его более спокойные сородичи.
Александр Мясников
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"Стресс тратит твои гормоны, <…> и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. <…> Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", — объяснил Мясников.
Также врач призвал избегать непроверенной информации и не верить мифам.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Это точно доктор? Больше похоже на блогера.
6 июня, 16:08
Naum Vygodsky
122720048
Мясников где хоть работает или только языком по телеку чешет. Когда все на борьбе с вирусом, он с женщинами на студии. И так каждый день.
6 июня, 15:45
Kalita Неизвестный
1051310153
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