Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
"Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей", - написал он на своей странице в Facebook.
По словам Курмангали, состояние его здоровья удовлетворительное.
"Сразу хочу заявить, что президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде (резиденции президента - ред.) усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности", - написал пресс-секретарь главы государства.
"Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!" - заключил он.
В Казахстане к настоящему времени зарегистрировано более 12,5 тысячи случаев коронавируса, из них 53 с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.