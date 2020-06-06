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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T19:37
https://ria.ru/20200606/1572573000.html
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572573199_132:53:1000:541_1036x0_80_0_0_991899ad9fda9b52f16cb376fcf129e9.jpg
РИА Новости

Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

19:24 06.06.2020 (обновлено: 19:37 06.06.2020)
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© Sputnik / Абзал Калиев Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали
© Sputnik / Абзал Калиев
АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
"Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей", - написал он на своей странице в Facebook.
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По словам Курмангали, состояние его здоровья удовлетворительное.
"Сразу хочу заявить, что президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде (резиденции президента - ред.) усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности", - написал пресс-секретарь главы государства.
"Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!" - заключил он.
В Казахстане к настоящему времени зарегистрировано более 12,5 тысячи случаев коронавируса, из них 53 с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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220304
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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