В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 35 человек

НЬЮ-ЙОРК, 6 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, в пятницу от болезни скончались 35 человек, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

"Тридцать пять - это действительно хорошие новости. Конечно, мы хотели бы, чтобы никто не умирал. Но по сравнению с тем, где мы были, это большой знак облегчения (ситуации - ред.)", - сказал Куомо.

Всего в штате от коронавируса скончались 24 175 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.