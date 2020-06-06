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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T19:12
https://ria.ru/20200606/1572572747.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 35 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_0:320:3070:2048_1036x0_80_0_0_4cd86aea01d93a226d8cadc48bafc450.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 35 человек

19:12 06.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 6 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, в пятницу от болезни скончались 35 человек, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.
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"Тридцать пять - это действительно хорошие новости. Конечно, мы хотели бы, чтобы никто не умирал. Но по сравнению с тем, где мы были, это большой знак облегчения (ситуации - ред.)", - сказал Куомо.
Всего в штате от коронавируса скончались 24 175 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)ВОЗНью-Йорк (штат)В мире
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