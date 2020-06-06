СМИ сообщили о задержании в США полицейских, толкнувших пожилого мужчину

По информации телеканала, двум полицейским, которых ранее отстранили от службы, в субботу будут предъявлены обвинения.
Как передавал телеканал CNN, согласно видео в социальных сетях, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули полицейские. На видео он лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Двух полицейских, которые сбили с ног пожилого мужчину, временно отстранили от службы. После этого все 57 сотрудников группы быстрого реагирования полиции Баффало ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения своих коллег. Сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.