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2020-06-06T18:24
https://ria.ru/20200606/1572571651.html
СМИ сообщили о задержании в США полицейских, толкнувших пожилого мужчину
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РИА Новости

СМИ сообщили о задержании в США полицейских, толкнувших пожилого мужчину

18:24 06.06.2020
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© REUTERS / WBFOОфицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
© REUTERS / WBFO
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Полицейские из города Баффало (штат Нью-Йорк), толкнувшие на протестах в США 75-летнего мужчину, задержаны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации телеканала, двум полицейским, которых ранее отстранили от службы, в субботу будут предъявлены обвинения.
Как передавал телеканал CNN, согласно видео в социальных сетях, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули полицейские. На видео он лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Двух полицейских, которые сбили с ног пожилого мужчину, временно отстранили от службы. После этого все 57 сотрудников группы быстрого реагирования полиции Баффало ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения своих коллег. Сообщалось, что мужчина находится в тяжелом состоянии.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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