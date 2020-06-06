В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк США ) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB

Ранее сообщалось, что двух полицейских Баффало временно отстранили от службы за то, что в ходе протестов они сбили с ног 75-летнего мужчину, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

По данным телеканала, в пятницу все 57 офицеров покинули группу быстрого реагирования. При этом отмечается, что они не увольнялись из полиции, но больше не работают в спецподразделении.

"Если они ушли, я крайне разочарован этим, потому что это говорит мне о том, что они не видели ничего плохого в действиях вчера вечером", — заявил в связи с этим мэр Баффало Байрон Браун, чьи слова приводит телеканал.

Как передавал телеканал CNN, согласно видео в социальных сетях, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули полицейские. На видео он лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо осудил происшествие и сообщил, что обсудил ситуацию с мэром Баффало Байроном Брауном.