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2020-06-06T14:37
https://ria.ru/20200606/1572551229.html
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
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РИА Новости

В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста

03:37 06.06.2020 (обновлено: 14:37 06.06.2020)
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© REUTERS / WBFOОфицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
© REUTERS / WBFO
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
Ранее сообщалось, что двух полицейских Баффало временно отстранили от службы за то, что в ходе протестов они сбили с ног 75-летнего мужчину, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.
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По данным телеканала, в пятницу все 57 офицеров покинули группу быстрого реагирования. При этом отмечается, что они не увольнялись из полиции, но больше не работают в спецподразделении.
"Если они ушли, я крайне разочарован этим, потому что это говорит мне о том, что они не видели ничего плохого в действиях вчера вечером", — заявил в связи с этим мэр Баффало Байрон Браун, чьи слова приводит телеканал.
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Как передавал телеканал CNN, согласно видео в социальных сетях, пожилой мужчина упал на спину после того, как его толкнули полицейские. На видео он лежит неподвижно, видно, как под его головой появляется кровь. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо осудил происшествие и сообщил, что обсудил ситуацию с мэром Баффало Байроном Брауном.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Зачем 75-летнему мужчине понадобилось выходить на «митинг» и разборки с вооруженной полицией? Никого ничего не смущает?!
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АИАлександр И.
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Свободная страна - я слабо себе представляю чтобы российские полицаи в какой-либо ситуации так поступили.
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Станислав Попов
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