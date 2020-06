В Париже проходит акция против расизма

#SputnikVidéo | Des manifestants scandent «No justice, no peace» lors de la mobilisation contre les violences policières à Paris Pour en savoir plus: https://t.co/jqneVN7VYy pic.twitter.com/xJxNhqshAn

Не имея возможности добраться к изначально запланированному месту, люди стали стекаться на перекрытую площадь Конкорд. В настоящее время у полицейских заграждений находятся несколько сотен человек. Люди скандируют No justice - no peace (Нет правосудия - нет мира) и I can't breathe (Я не могу дышать), многие принесли с собой плакаты с надписями "Справедливость Джорджу Флойду", "Дайте нам дышать" и Black Lives Matter.