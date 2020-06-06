В Париже проходит акция против расизма

ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Акция против расизма и с требованием правосудия по делу о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда проходит днем в субботу на площади Конкорд в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее полиция не допустила проведения акции у посольства США, оцепив весь квартал, в котором, помимо дипломатических представительств, находятся также МВД Франции и резиденция президента страны - Елисейский дворец.
#SputnikVidéo | Des manifestants scandent «No justice, no peace» lors de la mobilisation contre les violences policières à Paris— Sputnik France (@sputnik_fr) June 6, 2020
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Не имея возможности добраться к изначально запланированному месту, люди стали стекаться на перекрытую площадь Конкорд. В настоящее время у полицейских заграждений находятся несколько сотен человек. Люди скандируют No justice - no peace (Нет правосудия - нет мира) и I can't breathe (Я не могу дышать), многие принесли с собой плакаты с надписями "Справедливость Джорджу Флойду", "Дайте нам дышать" и Black Lives Matter.
Участники митинга в Париже против расизма и жестокости полиции после смерти Джорджа Флойда
Участники митинга в Париже против расизма и жестокости полиции после смерти Джорджа Флойда
В Париже уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы города вышли около 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
Акции солидарности с демонстрантами в США также проходят в ряде европейских стран.